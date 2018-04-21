/ Игрок юниорской сборной США: «Оба города оказались весьма хороши»

Форвард высокого мнения о Магнитогорске.

Нападающий юниорской сборной США по хоккею Джек Хьюз высоко назвал Россию и Магнитогорск «замечательными». Слова игрока передаёт «Спорт-Экспресс».

Они замечательные, правда дорога сюда была долгой. Оба города оказались весьма хороши. — сказал Хьюз.

Кроме того, Хьюз, который забил гол и отдал голевую передачу. Сборная США играла против Канады, встреча закончилась со счётом 6:4 в пользу Канады.

После хорошего старта мы упустили преимущество и в итоге не смогли отыграться. Здесь все время играют великолепные команды, лучшие против лучших. Тяжелый турнир. Каждая игра дается с большим трудом. — прокомментировал нападающий ход игры.

Напомним, Чемпионат мира по хоккею среди юниоров проходит в Челябинске и Магнитогорске. В турнире участвуют 10 команд. На групповом этапе в Магнитогорске играют сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии и Белоруссии. В Челябинске сражаются юниоры России, Финляндии, Словакии, Чехии и Франции



