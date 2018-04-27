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/ Сборная России U18 завершила выступление в Чемпионате после поражения от американцев

Сборная России U18 завершила выступление в Чемпионате после поражения от американцев

Четвертьфинальный матч закончился со счетом 1:5.
сегодня в 08:48
  |  Спорт

Накануне на Южном Урале сыграли четвертьфинальные матчи юниорского Чемпионата мира по хоккею. Россияне уступили соперникам из США. В составе национальной сборной отличился только Руслан Исхаков.

Конечно, у каждого карьера еще только начинается. Да, обидно что самый важный чемпионат мира на данный момент в нашей жизни мы проиграли, но я думаю, что у каждого в жизни будет как можно больше таких чемпионатов и, конечно, будут победы. — подвел итоги Чемпионата капитан сборной России U18 Антон Малышев.

Отметим, что лучшим игроком в составе российской команды был признан Антон Малышев.

В полуфинале встретятся команды Финляндии и Швеции, а также США и Чехии.

ЮЧМ-2018. Россия U18 - США U18- 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)
0:1 Коуфилд (Уайс, Эмберсон) 08:47
1:1 Исхаков 22:26
1:2 Фараби (Стастни) 52:55 ГМ
1:3 Вольстрем (Хьюс, Стастни) 57:22
1:4 Уйас 58:43 ПВ
1:5 Хьюс 59:53 ПВ
Броски: 17-41
Вбрасывания: 28-24
Штраф: 2-6

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