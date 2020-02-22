Алексей Текслер протестировал трассу для «ски-кросса»

Вместе с ним прокатился его сын Миша.

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Уже завтра, 23 февраля, на курорте «Солнечная долина» в Миассе состоятся финальные заезды этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине «ски-кросс».

Для спортсменов подготовили специальную трассу, которая соответствует требованиям соревнований — она очень длинная, хоть и, как признаются спортсмены, довольно простая.

А до проведения соревнований эту трассу проверил губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своим сыном Мишей. И можно отметить, что они оба очень уверенно катаются на лыжах.

«Недавно изучили с Мишей трассу для „ски-кросса“. А завтра здесь пройдёт этап Кубка мира!», — поделился Алексей Текслер на своей странице в социальной сети.

Напомним, финальные заезды этапа Кубка мира по фристайлу будут транслироваться на телеканале ОТВ и сайте 1obl.tv завтра, 23 февраля, с 12:30.