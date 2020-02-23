Челябинская область претендует на проведение Чемпионата мира по фристайлу

Переговоры об этом ведет глава региона Алексей Текслер.

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В Челябинской области могут организовать Чемпионат мира по фристайлу. Мероприятие может пройти на базе горнолыжного комплекса «Солнечная долина», где 22-23 февраля проходил Кубок мира по фристайлу. Это 4 год, когда данное мероприятие проводят в Миассе.

По словам рейс-директора Fis Жан-Пьера Барало, регион вполне готов принять на своей территории Чемпионат мира, поскольку за плечами несколько лет успешной организации подобных мероприятий. Как отмечает Алексей Текслер, правительство области ведет переговоры о возможности проведения Чемпионата мира.

Напомним, что в этом году принять участие в заездах прибыли спортсмены из 15 разных стран. Победные места заняли фристайлеры из Швеции: Фанни Смит и Марк Бишофбергер.