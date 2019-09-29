Финал Кубка губернатора Челябинской области проходит в столице Южного Урала

Игры за медали пройдут в бассейне «Строитель».

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Уже сегодня, 29 сентября, ватерполистки из разных стран сразятся за право обладать Кубком губернатора Челябинской области по водному поло.

Напомним, что с 25 сентября около сотни спортсменок из России, ЮАР, Хорватии и Казахстана принимают участие в этом турнире. Также, помимо сборных, представлены команды из Югры и златоустовская «Динамо-Уралочка», которая с 2017 года является бессменным обладателем Кубка.

В течение нескольких дней игры «по сетке» принимал Центр Олимпийской подготовки «Уралочка» в Златоусте. Финальные игры проходят в Челябинске, в бассейне «Строитель». В матче за третье место будут бороться сборные России и Хорватии. А за обладание Кубком поспорят команды «Динамо-Уралочки» и Югры.

Если вы не можете присутствовать на игре, то присоединяйтесь к онлайн-трансляции финала Кубка губернатора Челябинской области по водному поло среди женских команд сегодня, 29 сентября, в 14:00 по челябинскому времени на сайте 1obl.tv.