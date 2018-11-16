Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.62 -1.38 75.54 -1.22
Челябинск
сейчас
 
+1 °C
завтра
 
-4 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Первый каток открылся в Челябинске, несмотря на потепление

Первый каток открылся в Челябинске, несмотря на потепление

Горожане уже попробовали лед.
сегодня в 09:30
  |  Общество

Зимние развлечения уже появились в Челябинске. Главное из них — каток. Пока лед залили только в Горсаду имени Пушкина. Он стал первой площадкой, пригласившей челябинцев встать на коньки. Кататься не мешает даже плюсовая температура днем: лед не тает, охлаждаясь от земли. Официальное открытие состоится 17 ноября.

Как только холода пошли, за 6 дней мы успели залить каток. Сейчас плюсовая температура, но каток все равно работает, пока в тестовом режиме. Цена не поменялась, такая держится у нас уже порядка 5 лет. В будущем хотим добавить осветительную иллюминацию. — рассказал сайту «Первый областной» управляющий Горсадом имени Пушкина Радик Бакеев.

Каток работает каждый день. Прийти в будни можно с 11 до 21:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.

Вход со своими коньками — 100 рублей без ограничения по времени. Прокат коньков — максимум 120 рублей.

Общество
Должники за газ под прицелом прокуратуры
сегодня в 11:28
Должники за газ под прицелом прокуратуры
Спорт
Фигуристы из Страны восходящего солнца научат южноуральцев кататься на коньках
27.09.2018
Фигуристы из Страны восходящего солнца научат южноуральцев кататься на коньках
Спорт
Челябинск станет хозяином финала Чемпионата России по конькобежному спорту
24.08.2018
Челябинск станет хозяином финала Чемпионата России по конькобежному спорту
Общество
«Научный» каток рядом с хвойным лесом открывается в центре Челябинска
21.12.2017
«Научный» каток рядом с хвойным лесом открывается в центре Челябинска
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Должники за газ под прицелом прокуратуры
сегодня в 11:28
Должники за газ под прицелом прокуратуры
Политика
Семинар по национальной политике прошел в Екатеринбурге
сегодня в 11:09
Семинар по национальной политике прошел в Екатеринбурге
Общество
Дмитрий Кобылкин начал работу в Челябинске
сегодня в 11:02
Дмитрий Кобылкин начал работу в Челябинске
Происшествия
Пожарные в 15-йраз за год приехали на вызов к дому на Салютной
сегодня в 10:31
Пожарные в 15-йраз за год приехали на вызов к дому на Салютной
Общество
Бориса Дубровского единогласно переизбрали председателем совета ЗВУ
сегодня в 10:25
Бориса Дубровского единогласно переизбрали председателем совета ЗВУ
Общество
Пламя объяло промзону в центре Челябинска
сегодня в 09:54
Пламя объяло промзону в центре Челябинска
Общество
Первый каток открылся в Челябинске, несмотря на потепление
сегодня в 09:30
Первый каток открылся в Челябинске, несмотря на потепление
Общество
Торговая сеть «Пятёрочка» стала победителем в международном конкурсе по оценке качества продукции
сегодня в 09:00
Торговая сеть «Пятёрочка» стала победителем в международном конкурсе по оценке качества продукции
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6