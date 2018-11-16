/ Первый каток открылся в Челябинске, несмотря на потепление

Горожане уже попробовали лед.

Зимние развлечения уже появились в Челябинске. Главное из них — каток. Пока лед залили только в Горсаду имени Пушкина. Он стал первой площадкой, пригласившей челябинцев встать на коньки. Кататься не мешает даже плюсовая температура днем: лед не тает, охлаждаясь от земли. Официальное открытие состоится 17 ноября.

Как только холода пошли, за 6 дней мы успели залить каток. Сейчас плюсовая температура, но каток все равно работает, пока в тестовом режиме. Цена не поменялась, такая держится у нас уже порядка 5 лет. В будущем хотим добавить осветительную иллюминацию. — рассказал сайту «Первый областной» управляющий Горсадом имени Пушкина Радик Бакеев.

Каток работает каждый день. Прийти в будни можно с 11 до 21:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.

Вход со своими коньками — 100 рублей без ограничения по времени. Прокат коньков — максимум 120 рублей.