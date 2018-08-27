/ В России появятся электронные трудовые книжки

Новый формат документа ускорит передачу данных.

Цифровые трудовые книжки могут появиться в России с 2020 года. Переход на электронную систему обсуждался на совещании о поправках в трудовом кодексе. Об этом, со ссылкой на собственных источников, сообщают «Ведомости».

О переходе на электронные цифровые книжки ещё в июне заявил Дмитрий Медведев. Тогда премьер подчеркнул, переход на другой формат ускорит передачу данных в пенсионный фонд России.

Введение электронной трудовой книжки — это не только перевод документа из бумажного в электронный формат. Речь идет о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека. — сказал Дмитрий Медведев.

Отметим, цифровые трудовые книжки появятся у всех работников. Бумажные будут выдавать только по заявлению. Принудительного перехода на новые книжки не ожидается. Но со сменой места работы все данные будут учтены в электронной версии документа.