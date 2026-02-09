Федор Емельяненко станет почетным гостем турнира по ММА в Челябинске

Знаменитый боец не в первый раз посещает южноуральскую столицу

В Челябинск накануне Дня защитника Отечества приедет одна из главных легенд смешанных единоборств — Федор Емельяненко. «Последний император» станет почетным гостем межрегионального турнира по ММА среди юношей и мужчин, который посвящен памяти Героя России Даниила Махмудова, сообщают организаторы мероприятия.

Турнир по ММА в Челябинске соберет на одной площадке более 200 спортсменов. В октагоне спортивного комплекса «Метар-Спорт» сойдутся как дебютанты, так и опытные бойцы. Оценит их уровень подготовки и четырехкратный чемпион мира по ММА в тяжелом весе Федор Емельяненко. Легендарный боец уже дал свое согласие стать почетным гостем турнира.

Программа соревнований рассчитана на два дня. В первый день, 19 февраля, состоятся предварительные бои турнира и полуфиналы. На следующий день, 20 февраля, пройдет финальный блок. В октагон выйдут юноши 16—17 лет.

Отметим, что это не первый визит Федора Емельяненко на Южный Урал. В сентябре 2025 года легендарный спортсмен посетил в Челябинске всероссийский мастерский турнир по ММА памяти Героя России Александра Потапова.

Организатором турнира памяти Даниила Махмудова выступит Федерация СБЕ ММА Челябинской области при поддержке администрации Челябинска и регионального Минспорта. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 6+