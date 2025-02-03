Федерацию бокса Челябинской области признали одной из лучших в России

Работу организации отметил президент IBA Умар Кремлев на форуме в Москве

В Москве завершился V Всероссийский боксерский форум, в рамках которого прошли тренерский совет, отчетно-выборная конференция, а также пленарные тематические заседания. Получила награду и Федерация бокса Челябинской области, ее признали одной из лучших в 2024 году, сообщается на сайте Федерации бокса России.

В форуме приняли участие более 500 делегатов: руководители всех 89 региональных спортивных федераций, титулованные боксеры, тренеры, спортивные функционеры, представители государственной власти, бизнеса и СМИ. Федерацию бокса Челябинской области представляла большая делегация специалистов.

В первый день прошел вечер бокса «Ночь чемпионов IBA», а во второй — деловая программа: отчетно-выборная конференция Федерации бокса России, заседание исполнительного комитета, пленарное заседание, на котором была определена стратегия развития Федерации бокса России на ближайшие четыре года, а также тренерский совет и тематические сессии по антидопинговой политике, цифровым технологиям в боксе и строительству модульных спортивных залов.

Федерация бокса России отметила работу лучших региональных федераций. Среди них оказалась и Челябинская область. Почетную награду получил член наблюдательного совета региональной федерации, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Петр Галкин. Отметим, что подобную награду региональная федерация получает второй год подряд.

Отметим, что на форуме был выбран и новый генсек Федерации бокса России. Им стал мастер спорта международного класса по боксу, чемпион России и Европы Александр Беспутин.

«Хочу пожелать Александру Беспутину хорошей, успешной работы. Генеральный секретарь сейчас — это как президент федерации. Но президент в России один, мы его уважаем, поэтому и была учреждена должность генсека», — отметил руководитель IBA Умар Кремлев.

Также в рамках V Всероссийского боксерского форума прошел тренерский совет Федерации бокса России. В нем принял участие и главный тренер мужской сборной России Виктор Фархутдинов из Златоуста. Основной темой обсуждения на тренерском совете стали критерии отбора спортсменов в сборные России.

«Нам предстоит серьезная подготовка к первенству 19—22 лет, первенству Европы в Ереване и взрослому чемпионату мира. На чемпионате мира у нас цель — занять первое командное место. Для этого, полагаю, будет достаточно выиграть четыре золотые медали, на что мы и рассчитываем», — отметил Виктор Фархутдинов.

Напомним, что накануне стал известен и новый главный тренер сборной Челябинской области по боксу. На эту должность назначен Артем Зайцев.