Челябинск в третий раз примет турнир по боксу «Кубок Танкограда»

Он соберет более 100 участников из 30 регионов

Сильнейшие боксеры-юниоры страны выступят на третьем по счету Кубке Танкограда в Челябинске. В этом году турнир соберет более 100 участников из 30 регионов. В течение пяти дней, с 15 по 19 апреля, они будут биться за медали в 11 весовых категориях. Гала-финал турнира состоится в последний день соревнований во дворце спорта «Юность», сообщает Федерация бокса Челябинской области.

Кубок Танкограда — 2025 соберет сильнейших юниоров страны в возрасте 19—22 лет. Лучшие из лучших получат право затем выступить на первенстве России. Титулованных и опытных боксеров заявит на соревнования Челябинская область. Состав команды еще не определен, но в региональной Федерации бокса уверяют, что наши земляки будут биться за самые высокие места.

Торжественное открытие соревнований состоится 15 апреля в 14:00 во дворце спорта «Динамо». Здесь же пройдут предварительные и полуфинальные бои, а чемпионов определят 19 апреля на ринге дворца спорта «Юность», начало в 17:00.

Отметим, что 18 апреля состоится также вечер профессионального бокса «Кубок Танкограда». В нем пройдет несколько поединков с участием топовых бойцов Челябинской области. Выйдут на ринг Максим Плешков, Тимур Бибилов, Андрей Стоцкий, Луис Мигель Байона, Тамерлан Касымов и Ахмадшох Махмадшоев. В главном бою вечера состоится прощальный бой Сергея Ковалева, его соперником станет немец Артур Манн.

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