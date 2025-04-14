Боксер Сергей Ковалев откроет Всероссийский турнир «Кубок Танкограда» в Челябинске

А затем сам выйдет на ринг, чтобы провести прощальный бой

Один из самых успешных и титулованных челябинских боксеров-профессионалов Сергей Ковалев откроет турнир «Кубок Танкограда» в Челябинске. Эти всероссийские соревнования стартуют в южноуральской столице уже завтра, 15 апреля. В рамках турнира состоится также 18 апреля вечер бокса, в котором свой последний бой на ринге проведет сам Сергей Ковалев, сообщает региональная Федерация бокса.

Всероссийские соревнования «Кубок Танкограда» по боксу пройдут на базе спорткомплекса «Динамо». Почетным гостем церемонии открытия турнира станет титулованный южноуральский боксер, экс-чемпион мира, заслуженный мастер спорта Сергей Ковалев. Он прилетел на Южный Урал, чтобы провести завершающий в своей карьере бой на профессиональном ринге с Артуром Манном из Германии.

Традиционный «Кубок Танкограда» пройдет в Челябинске с 15 по 19 апреля и соберет более 100 участников из более чем 30 регионов России. В этом году впервые на ринге выступят юниоры в возрасте 19—22 лет. Лучшие боксеры получат путевки на первенство России в этой возрастной категории. Челябинскую область на ринге представят 17 боксеров.



«Мы надеемся на хорошее выступление южноуральцев; домашние стены и длительная подготовка к поединкам помогут им показать все свое мастерство и завоевать медали», — отметил главный тренер сборной Челябинской области по боксу Артем Зайцев.





Торжественное открытие соревнований состоится завтра, 15 апреля, в 14:00 во дворце спорта «Динамо». Предварительные и полуфинальные бои пройдут здесь вплоть до 18 апреля. Решающие поединки за золото состоятся 19 апреля во дворце спорта «Юность». Организаторами турнира выступят Федерация бокса Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта.

Возрастное ограничение: 18+