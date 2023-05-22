Гандбольный клуб «Динамо-Сунгуль» в Снежинске завершил сезон-2022/23 матчем болельщиков против команды мастеров. Матч прошел в упорной борьбе, где победу одержали гандболисты со счетом 33:31. После встречи игроки провели фотосессию, где пообщались с болельщиками и раздали автографы, сообщает пресс-служба ГК «Динамо-Сунгуль».
Все болельщики, которые на протяжении всего чемпионата поддерживали южноуральскую команду, смогли выйти на площадку против любимой команды. Игра прошла в три тайма по 15 минут. Состав команды болельщиков усилили некоторые игроки основного состава, а возглавил сборную фанатов тренер Виктор Мягков.
Матч прошел в дружеской атмосфере. Команда гандболистов владела инициативой, но счет оставался равным. По итогу встречи победу одержали профессионалы со счетом 33:31.
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