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/ Ольга Фаткулина завоевала бронзу Кубка мира на дистанции 500 метров

Ольга Фаткулина завоевала бронзу Кубка мира на дистанции 500 метров

В активе челябинки 587 баллов.
сегодня в 10:36
  |  Спорт

Челябинка Ольга Фаткулина заняла третье место в зачете Кубка мира на дистанции 500 метров. В заключительном в этом сезоне этапе в Солт-Лейк-Сити конькобежка завоевала второе место.

Первое место в зачете Кубка мира в данной дисциплине заняла представительница Австрии Ванесса Херцог, на счету которой 720 очков. Второе место завоевала японка Нао Кодайра, в ее активе 600 баллов. Ольга Фаткулина по сумме этапов набрала 587 очков, замкнув тройку лидеров.

Отметим, что Ольга Фаткулина является серебряным призером Олимпиады в Сочи на дистанции 500 метров. Также в ее активе чемпионство мира на дистанции в 1000 метров и победа на Чемпионате Европы в командном спринте.

Отметим, что рядом с тройкой призеров оказалась еще одна представительница России, Ангелина Голикова, которая набрала 556 баллов. Другая наша соотечественница, Дарья Качанова, записала в свой актив 492 очка.

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