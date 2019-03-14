/ Ольга Фаткулина выступит на домашнем чемпионате России в Челябинске

Соревнования по конькобежному спорту пройдут в этот уик-энд в «Уральской молнии».

В эти выходные в Челябинске в ледовом дворце «Уральская молния» пройдет чемпионат России по конькобежному спорту по программам спринтерского и классического многоборья. В соревнованиях примет участие известная челябинская конькобежка Ольга Фаткулина.

Также, как сообщает пресс-служба Министерства спорта Челябинской области, на лед «Уральской молнии» выйдут и другие прославленные представители конькобежного спорта, такие как Ольга Граф, Евгений Серяев, Евгения Мурашова, Дарья Качанова и другие.

В чемпионате России примут участие около 80 спортсменов из разных регионов страны. Они разыграют 4 комплекта медалей в классическом и спринтерском многоборье среди женщин и мужчин. 16 марта в 13:10 состоится торжественная церемония открытия соревнований, на которой почетные гости поздравят с юбилеем легендарную конькобежку, 6-кратную олимпийскую чемпионку Лидию Павловну Скобликову. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.

Союз конькобежцев России на чемпионате страны будет представлять исполнительный директор Варвара Барышева. Уже известен и предварительный состав сборной Челябинской области. Так, среди женщин за Южный Урал выступят Надежда Асеева, Елена Воронина, Анастасия Здравкова, Ольга Костяева, Елена Самкова, Ольга Фаткулина, Анастасия Антонова. А у мужчин честь Челябинской области будут защищать Иван Солодухин, Владислав Демин, Алексей Жбанов, Михаил Кокшаров, Владислав Колдаев, Валерий Конышев, Никита Цветцих.

Отметим, что соревнования начнутся в субботу и воскресенье, 16 и 17 марта, в 11:00.