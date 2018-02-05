/ «Амбиции спортсмена у меня не загашены». Ольга Фаткулина намерена участвовать в следующих Олимпийских играх

Спортсменка готова выступить за Россию в Пекине.

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала о своей реакции на отсутствие приглашения от Международного олимпийского комитета. По словам спортсменки, после Нового года желание ехать на Олимпийские игры у нее пропало. Причиной стали и обида на МОК, и усеченный состав команды российских конькобежцев, и выступление под нейтральным флагом. Однако конькобежка надеется отыграться на следующей Олимпиаде.



Мы будем на следующую олимпиаду готовиться. Амбиции спортсмена у меня не загашены, и всю жизнь с этим жить я не готова. На следующей Олимпиаде придется постараться, у меня есть злость. Еще в конце февраля у нас будут альтернативные игры. Не попавшие на Игры олимпийцы отправятся на дополнительные соревнования. Потом в начале марта будет Чемпионат по спринту в Китае и Финал Кубков мира. Осталось 3 старта — и все, этот сезон закончен, и лист перевернется. — сообщила радио «Business FM Челябинск» Ольга Фаткулина.

Напомним, в 2017 году Международный олимпийский комитет решил пожизненно отстранить некоторых российских спортсменов от Олимпийских игр. Причиной назвали прием допинга во время соревнований. В числе отстраненных оказалась южноуральская конькобежка Ольга Фаткулина. Спустя несколько месяцев Спортивный арбитражный суд сообщил, что конькобежка и еще 27 спортсменов «чисты», а потому могут участвовать в Играх. Российский олимпийский комитет направил запрос в МОК, чтобы получить приглашение на игры в Пхенчхане для 13 спортсменов и 2 тренеров. Прошение было отклонено.