Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с защитником Робином Прессом

Соглашение с игроком рассчитано на один год

Сегодня, 2 мая, руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о подписании соглашения со шведским защитником Робином Прессом. Контракт рассчитан до конца сезона 2023/24. В прошлом сезоне игрок выступал за череповецкую «Северсталь», которой руководил новый наставник магнитогорского клуба Андрей Разин, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».Робин Пресс родился в шведском городе Уппсала и является воспитанником местной команды «Альмтуна». В 2013 году был задрафтован в седьмом раунде «Чикаго Блэкхокс», после этого играл за «Рокфорд» (AHL), «Юргорден», (SHL), «Инди Фьюэл» (ECHL), «Фьерьестад» (SHL) и «Лукко» (Liiga, Финляндия).За финскую команду хоккеист сыграл 69 матчей и набрал 56 (20+36) очков. В 2021 году Робин перешел в череповецкую «Северсталь», цвета которой защищал до конца сезона 2023/23. Всего в КХЛ защитник сыграл 126 матчей и набрал 69 (20+49) баллов.Добавим, что накануне завершивший карьеру хоккеист Ярослав Хабаров вошел в тренерский штаб «Металлурга». Он станет помощником Андрея Разина в магнитогорском клубе.