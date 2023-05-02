Новый тренерский штабВ прошлом сезоне в магнитогорской команде было много неопределенности и в игре и за пределами льда. Тренерский штаб несколько раз менялся по ходу сезона, приходили и уходили разные специалисты. По итогу слабо проведенного плей-офф, магнитогорская команда решилась на смену всего тренерского штаба. Сначала был отправлен в отставку главный тренер Илья Воробьев, вместе с ним ушел первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков. На место Воробьева назначили известного всем в «Магнитке» Андрея Разина, который на протяжении нескольких сезонов неплохо тренировал череповецкую «Северсталь».
Накануне руководство магнитогорской команды объявило об уходе трех специалистов. Помощники главного тренера «Металлурга» Артем Чубаров и Равиль Гусманов, а также тренер по специальной физической подготовке Леонид Дмитриченко, покинули южноуральскую команду. На их место взяли Юрия Трубачева и Евгения Михалкевича, а также тренера по общефизической подготовке Сергея Якимовича.
Кроме того, помощником главного тренера станет бывший игрок Ярослав Хабаров. Хоккеист ранее объявил о завершении игровой карьеры и теперь официально переходит на тренерскую работу.
Полный тренерский штаб «Металлурга» на сезон 2023/24:
Главный тренер: Андрей Разин
Помощники главного тренера: Юрий Трубачев, Евгений Михалкевич, Ярослав Хабаров
Тренер вратарей: Клемен Мохорич
Тренеры по общефизической подготовке: Сергей Киприянов и Сергей Якимович
Восемь хоккеистов, покинувших клубОднако на тренерах руководство южноуральской команды решило не останавливаться и продолжили чистку состава. После окончания сезона об завершении игровой карьеры объявил один из лидеров Василий Кошечкин, что ставит вопрос о запасном вратаре команды. Ходило много слухов насчет легионеров, об их нужности, запросах, зарплате и эффективности.
И вот «Магнитку» покинули сразу три канадца: защитник Коди Керран, который пришел в начале прошлого сезона, став одним из лучших в обороне и форварды Джош Карри, Брендэн Лайпсик, которые являлись важными игроками атаки «Металлурга». Кроме легионеров, команду покинули Артем Земченок, Александр Бурмистров, Анатолий Никонцев, Андрей Чибисов и Михаил Фисенко. Эти игроки также входили в основу магнитки и были системно образующими игроками.
Неопределенность с контрактамиПосле открытия трансферного окна некоторые хоккеисты «Металлурга» стали ограниченно свободными агентами. Руководство магнитогорской команды сделала квалификационные предложения трем игрокам — нападающему Николаю Голдобину и защитникам Григорию Дронову и Илье Николаеву. Но игроки пока не ответили на предложение «сталеваров», что также не дает ничего хорошего.
Да, в южноуральскую команду из аренды вернулись молодые и перспективные нападающий Никита Гребенкин и защитник Валерий Орехов. Большую часть прошлого сезона игроки провели на Дальнем Востоке, играя за «Амур» и «Адмирал» соответственно. Однако остается много вопросов и опасений по поводу состава «Магнитки», есть неопределенности с контрактами канадцев Филиппом Майе и Эдди Паскуале, а также уходом основных игроков. Летом у руководства и тренерского штаба «Металлурга» будет много работы, тем интереснее будет наблюдать за тем, что сможет построить новый главный тренер Андрей Разин и сможет ли вообще?