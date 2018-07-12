/ Футбольно-гандбольную площадку построили в Снежинске

За несколько лет в городе преобразят все спортивные объекты.

«Спортивный оазис» Снежинска обрел новую жизнь. В закрытом городе обустроили спортивную площадку для мини-футбола. Размер площадки — 23 на 43 метра. На поле — искусственное покрытие с профессиональной разметкой, по которому удобно двигаться игрокам. Там же смогут играть и гандболисты, занимающиеся в спортивной школе города.

Моя спортивная юность проходила именно здесь, на этих площадках. Здесь я тренировался и получил свои спортивные разряды. Надеюсь, новые площадки будут радовать город, а наше сотрудничество с Госкорпорацией «Росатом» и регионом в строительстве новых спортивных объектов будет продолжаться. — сказал на открытии площадки глава Снежинска Игорь Сапрыкин.

Обновить собираются все спортивные объекты Снежинска. Большинство строилось еще в 1960-е годы и современным требованиям уже не соответствует. Работа предстоит с футбольным полем и с беговыми дорожками на стадионе.

Добавим, что на строительство спортплощадки для гандболистов и игроков в мини-футбол из областного бюджета выделили 2 миллиона 940 тысяч рублей. Объект сдали в эксплуатацию за 1,5 месяца.