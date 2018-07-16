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/ Турне надувного мяча по городам провалилось

Турне надувного мяча по городам провалилось

В ближайшие несколько дней гигант вернется на Южный Урал.
сегодня в 17:42
  |  Общество

Огромный футбольный мяч, разработку и изготовление которого доверили челябинским производителям, все-таки отправился в небольшое путешествие. Изначально заказчик собирался организовать для мяча гастроли по шести городам, которые должны были завершиться на стадионе «Лужники» в Москве. Однако в последний момент инициатор заявил о финансовых трудностях, а также — о проблемах с организацией. В результате не удалось реализовать даже поездку в столицу, пришлось ограничиться поездкой мяча в Пензу.

Заказчик не оплатил нам большую часть по договору, но предложил вариант отвезти мяч за свой счет в Москву. На нас была только установка, это должен был быть наш совместный проект. Мы ничем не рисковали, согласились. В итоге у них не получилось что-то согласовать, и они решили поставить его у себя в Пензе. Мы были возмущены такой наглостью, попросили мяч вернуть, нам отказали, сказали, что сначала поставят, а уже потом вернут. Мол, вам же он уже незачем. — пояснил сайту «Первый областной» директор компании-разработчика мяча Артем Мазанов.

Челябинцы уже подготовили заявление в полицию, о чем сообщили своим клиентам. После этого они пообещали оплатить аренду мяча и вернуть само изделие.

Мяч придет, посмотрим, в каком он состоянии. Что делать с ним, пока не знаем — чемпионат закончился. Возможно, чуть-чуть доработаем его, немного изменим внешний вид и продадим его на следующие соревнования. Сейчас прорабатываем варианты. — добавил Артем Мазанов.

В Пензе футбольный мяч установили и надули накануне, 15 июля. Видео оттуда намерены отправить в Книгу рекордов России.

Добавим, диаметр мяча превышает 20 метров — это сравнимо с высотой восьмиэтажного здания. На пошив ушло 2,5 квадратных километров ткани. Мастера использовали полиэстер с полиуретановой пропиткой, который обычно используется для изготовления сумок и рюкзаков.

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