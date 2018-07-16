/ Челябинец рассказал об атмосфере во Франции во время финала Чемпионата мира

Фанаты «трехцветных» собрались в одной фан-зоне.

Чемпионат мира по футболу завершился в России. В финале сошлись две европейские команды — Франция и Хорватия. На поле было жарко, а в фан-зоне еще жарче, особенно в Париже. Посмотреть финальный матч из самого сердца Франции удалось челябинцу Максиму Фомкину. Он рассказал, что на каждую атаку «трехцветных» французы реагировали бурно, а после очередного гола улицы взрывались криками и аплодисментами.

Атмосфера была невероятная. Мы все собрались в фан-зоне с флагами и файерами. Ожидали, что будет добавочное время и даже серия пенальти, но сборная Франции показала удивительную игру. Только в первом тайме два гола! К концу игры некоторые просто потеряли голос от крика. А после финального свистка эмоций уже не сдерживали, обнимались, прыгали, кричали, распевали гимн и песню «Seven Nation Army». Эмоции, которые испытываешь в этот момент, на самом деле трудно описать. — поделился с сайтом «Первый областной» Максим Фомкин.

Напомним, что Франция обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2 и стала обладателем золотого кубка мира ФИФА. «Трехцветные» смогли повторить результат 20-летней давности. Тогда Дидье Дешам, опорный полузащитник и капитан, гордо поднимал кубок над головой. 15 июля 2018 года он снова смог прикоснуться к трофею, но уже в качестве тренера команды-победителя.