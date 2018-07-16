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/ Сколько заработали на футболе в Челябинске? Итоги Чемпионата мира

Сколько заработали на футболе в Челябинске? Итоги Чемпионата мира

Отельеры, рестораторы, турагенты и букмекеры рассказали об убытках и выручках.
сегодня в 20:26
  |  Общество

Чемпионат мира по футболу в России по-разному повлиял на сферу услуг и ресторанный бизнес. Кто-то смог заработать и прославиться, а кто-то наоборот понес убытки. Благоприятным временем дни матчей стали для спортбаров, и Челябинск не исключение.

Чемпионат прошел успешно — очень много народа узнали о данном баре, потому что он единственный в городе посвящен тематике спорта. Ребята узнали, куда надо будет ходить на последующие спортивные матчи вообще. Чемпионат стал для нас хорошим трамплином, чтобы популяризировать бар, где нет никаких танцев, как в других заведениях, где можно поболеть за свою любимую команду и остаться довольным. — поделился с Business FM управляющий спортбара Василий Уржумов.

Заведения, которые давно нашли свою аудиторию, отзываются о периоде чемпионата менее восторженно. Там очередной матч сравним с концертом любимой музыкальной группы постоянных посетителей.

У нас и так заняты места в заведении, но, конечно, когда играла Россия, интерес был высокий. В целом посещаемость летом всегда ниже, при этом мест на матчи России не было дней за пять. У нас и так обычно весело все собираются и проводят время, будь это чемпионат, будь музыкальная группа. Выручка тоже была средней. — рассказал директор компании «Лаборатория живого пива» Илья Ройтенберг.

Несмотря на то, что Челябинск не стал городом, где проводились матчи, болельщиков можно было встретить, в том числе, и на улицах южноуральской столицы. Любители спорта останавливались в местных отелях, что помогло владельцам безболезненно пережить летний сезон.

В эти дни был высокий спрос на номерной фонд. Ощущение, что люди летом решили не отдыхать, потому что растет активность бизнес поездок, которая летом обычно падает. Жалко, что Челябинск не принимал матчи, но все равно мы рады, что стали частью этого события. Гости были довольны. У нас выручка увеличилась примерно в 1,5 раза. — пояснили челябинские отельеры.

Однако так повезло не всем. Убытки понесли турагенты, которые не сумели поймать нужную волну и предложить челябинцам, которые в этом году отправились не на море, а на футбольные матчи, свои услуги.

Был спад в продажах, потому что люди поехали смотреть футбол, а не отдыхать куда-то за границу. Причем у всех туроператоров были горящие туры, что редко бывает в первой половине июля. Сейчас спрос начинает расти, цены тоже поднимаются постепенно. Мы предполагали, что это произойдет, но не думали, что произойдет так рьяно. В турагентствах продажи упали примерно процентов на 20. Нужно было вовлекаться в ЧМ, но учтем это на будущее. — прокомментировала представитель турагенства Елена Русакова

Заработать на чемпионате пытались и те, кто не обзавелся собственным баром или отелем. Активность любителей делать ставки увеличилась примерно на 50 процентов. Однако получить легкие деньги южноуральцам не удалось. По данным представителей букмекерской конторы, сумма ставок в Челябинске превысила сумму выплат на 17 процентов.

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