Евгений Кузнецов выступит за «Вашингтон» на турнире среди игроков НХЛ

Форвард примет участие в NHL Player Gaming Challenge.

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Воспитанник челябинского «Трактора» и нападающий команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» примет участие в киберхоккейном турнире среди игроков лиги. На соревновании, организованном самой НХЛ, форвард будет играть за свою команду.



Каждый клуб представят 1 или 2 игрока из состава. Евгений Кузнецов будет единственным русским игроком на турнире. Само соревнование начнётся 30 апреля и продлится 4 недели.





«В течение последних нескольких недель НХЛ, его клубы и сообщество игроков были очень активны с игровыми инициативами, пытаясь связаться с фанатами во время социальных дистанций — таких как благотворительные турниры, симуляторы игр и ночные трансляции. NHL Player Gaming Challenge поднимет игровой процесс на новый уровень. Мы знаем, насколько конкурентоспособны наши игроки, и в сочетании с взаимодействием между игроками эти серии соревнований будут чрезвычайно интересными»,— сказал вице-президент по развитию бизнеса и инновациям НХЛ Крис Голье.

Отметим, что помимо развлекательной части турнир имеет и благотворительную цель. НХЛ пожертвует 100 000 долларов для борьбы с коронавирусом. Посмотреть на виртуальный хоккей под управлением реальных игроков можно будет на официальном сайте НХЛ и в аккаунтах лиги в социальных сетях.