«Я бы сам бился за них»: Евгений Кузнецов отреагировал на нынешнюю ситуацию в «Тракторе»

Хоккеист из Челябинска рассказал об этом в интервью.

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После очередного матча команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», корреспондент «Матч ТВ» поговорил с нападающим команды, челябинцем Евгением Кузнецовым. В разговоре также был упомянут ХК «Трактор», за который Евгений выступал с 2009 по 2014 года.

Так, Кузнецов рассказал, что он читает все, что пишут про его родной клуб, и признается, что тяжело приходится, когда вокруг много негатива.

«Думаю, чем быстрее ребята прижмутся жопка к жопке, тем скорее придет результат. Челябинск — очень хоккейный город. Там по-хорошему разбаловали болельщиков. Одно время часто побеждали, играли хорошо. А у нас болельщик требовательный», — поделился Евгений Кузнецов.

Но также форвард отметил, что именно требовательные болельщики — лучшая мотивация для хоккеистов.

«Это для хоккеистов должно быть хорошо. Когда с тебя требуют, всегда есть мотивация. Но и любителей хоккея надо понять, когда они отстаивают свою позицию. Я ни в коем случае не могу встать ни на чью сторону. Просто смотрю на это из Америки и переживаю», — отметил форвард «Вашингтон Кэпиталз».

Потом Евгений Кузнецов упомянул, что он сам бы приехал в Челябинск и бился за них. Ему хочется верить, что пройдет черная полоса, и в «Тракторе» все будет хорошо.

«Самое главное — это коллектив, вместе держаться. И как можно меньше негатива вокруг. Потому что ребятам тяжело, когда вокруг одни скандалы», — предположил Евгений Кузнецов.

Напомним, что ХК «Трактор» сейчас находится на последней строчке турнирной таблицы Восточной конференции. У них в активе 29 очков за 39 проведенных игр. Отрыв от зоны плей-офф составляет минимум 14 очков.