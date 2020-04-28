Евгений Кузнецов: «Хоккеисты — такие люди, можем приспособиться к чему угодно»

Обладатель Кубка Стэнли поделился мыслями о режиме самоизоляции.

Послушать 00:00

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о пандемии коронавируса в мире и режиме самоизоляции. Форвард заявил, что хоккеистам проще всего приспособиться к новым условиям, таким как режим самоизоляции.



«Мы, хоккеисты, — такие люди, что можем приспособиться к чему угодно. Ни на что не жалуемся. Нужно посидеть дома — сидим. Но уверен, что, когда вернемся к работе, 99% ребят придут на каток в отличной физической форме», — цитирует Евгения Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Напомним, сезон в Национальной хоккейной лиге, как и большинство спортивных соревнований по всему миру, был остановлен из-за пандемии коронавируса. Матчи НХЛ не проходят с марта и пока неизвестно, когда именно возобновится чемпионат.

Хоккеисты по-разному проводят время в условиях самоизоляции. Например, Евгений Кузнецов принимает участие в турнире по игре NHL 20, который организовала сама лига. Челябинец, как и в реальной жизни, защищает цвета «Вашингтон Кэпиталс».

Отметим, что до вынужденной паузы воспитанник «Трактора» успел принять участие в 62 играх сезона НХЛ и заработал 52 очка при показателе полезности «-2» и среднем времени на льду в 17 минут и 48 секунд.