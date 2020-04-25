Туризм после COVID-19: будут популярны туры выходного дня на личном автомобиле

Такой прогноз дали российские туроператоры.

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После того, как эпидемия коронавируса кончится, и россияне снова смогут путешествовать, скорее всего, будут популярны туры выходного дня. Причём путешествовать будут преимущественно на личном автомобиле. Соответствующий прогноз сделали туроператоры на онлайн-репетиции международного туристического форума «Большой Урал», которая состоялась 23 апреля.

Так, по словам Александра Сирченко, заместителя генерального директора по работе с органами власти и коммуникациями TUI Россия и СНГ, после окончания пандемии COVID-19 произойдёт значительное увеличение доли онлайн-коммуникаций, а интерес людей возрастёт к внутреннему туризму: россияне захотят путешествовать по своей стране.

«Вероятно, будут востребованы туры выходного дня до объектов, расположенных в пределах 2-3 часов дороги. Будет повышен спрос на систему „Всё включено“, то есть не только базовый сервис, но и экскурсии. Возрастёт популярность bleisure-туров, то есть комплексных туров, например, командировка + отдых, или отдых + лечение. Кроме того, в первое время туристы будут опасаться путешествовать самолетами и поездами, чаще всего будет использоваться личный автомобиль, то есть вырастет спрос на наземные услуги»,— рассказал Александр Сирченко.

Если прогноз экспертов оправдается, то летом российские туристы будут массово посещать различные базы отдыха, причём не только те, которые могут предложить пляж, парковку и прочие удобства, но и экскурсионную программу.