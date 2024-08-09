«Это наш главный праздник в году»: сотрудников спортивной отрасли наградили в правительстве региона

Алексей Текслер поздравил тренеров, спортсменов и директоров спортшкол с Днем физкультурника

Сегодня, 9 августа, накануне Дня физкультурника губернатор Алексей Текслер наградил ведомственными наградами лучших работников спортивной отрасли. Почетные грамоты и благодарности из рук главы региона получили 40 южноуральцев. Среди них — тренеры, руководители спортивных школ и областных федераций, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Награждение состоялось в правительстве Челябинской области. Глава региона поздравил работников спортивной отрасли с предстоящим Днем физкультурника, поблагодарил их за эффективную и плодотворную работу, а также вручил благодарственные письма и почетные грамоты. Алексей Текслер не без гордости отметил, что Челябинская область по многим показателям является одним из самых спортивных регионов страны.

«В Челябинской области более 57% жителей регулярно занимаются физической культурой и спортом, присоединились к движению ГТО. Важную роль в этом играет то, что мы стараемся создавать им комфортные условия для занятий. За последние пять лет в регионе были построены 85 ФОКов и стадионов, мы в 4,5 раза увеличили динамику строительства спортивных объектов. Для меня очень важно, чтобы люди могли заниматься физической культурой и спортом не только в крупных, но и малых городах и селах региона», — подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона также напомнил, что Челябинская область неоднократно становилась площадкой для проведения крупных международных и всероссийских соревнований. В минувшем году здесь прошла основная программа Всероссийской зимней спартакиады сильнейших — главное зимнее спортивное событие страны. Были проведены крупные старты по дзюдо, легкой атлетике, фигурному катанию, баскетболу и другим видам спорта.

«Приятно, когда нашему региону доверяют проводить такие значимые и ответственные соревнования. Мы всегда проводим их на высочайшем уровне. Но еще больше испытываешь радость за наших земляков, которые побеждают на крупных международных и российских стартах», — добавил губернатор.

Обращаясь к гостям мероприятия, Алексей Текслер обратил внимание на то, что они получили награды не случайно. Они долгие годы трудились во благо южноуральского спорта для того, чтобы получить такое признание. И все-таки эти награды не индивидуальные, а коллективные. Глава региона попросил лауреатов передавать поздравления их коллегам, подопечным и другим сотрудникам спортивной отрасли, которые трудятся вместе с ними.

«Это очень правильные и нужные слова. Да, приятно получить награду из рук губернатора. Но я бы не получил такого признания без своих ребят, которые показывают отличные результаты на соревнованиях, показывают высокий уровень мастерства», — отметил старший тренер спортшколы регионального Центра по дзюдо Юрий Гуськов.

Тренер из спортшколы «Райдер» по горнолыжному спорту Юлия Полозкова впервые оказалась в числе награждаемых. Она приехала в Челябинск из Миасса. Ее воспитанники в минувшем году достойно выступали на соревнованиях различного уровня, в том числе и на Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших.

«День физкультурника — это праздник для всех, кто так или иначе причастен к физической культуре и спорту. В этом его и уникальность. И я очень рада тому, что сегодня оказалась в числе таких известных личностей в мире южноуральского спорта. Это мотивирует дальше работать над собой, достигать новых высот вместе со своими воспитанниками», — отметила Юлия Полозкова.

Наталья Ивановна Юровских ранее сама была одним из организаторов таких мероприятий, составляла списки награждаемых, работая в региональном Минспорте. В этом году она ушла на заслуженную пенсию, а сегодня оказалась лауреатом, получив Благодарность губернатора Челябинской области за пропаганду физической культуры и спорта среди детей и молодежи.

«Подумать только, я ведь 21 год проработала в спортивной отрасли, всю жизнь посвятила себя спорту. И семья моя тоже с ним связана. Мой сын Дмитрий — чемпион мира по кикбоксингу. А сегодня было волнительно как никогда, сердце готово было выпрыгнуть из груди. День физкультурника — это действительно главный для нас спортивный праздник в году. И будет таким всегда», — отметила Наталья Юровских.