Сегодня, 10 августа, в России отмечается День физкультурника. Это праздник как профессиональных спортсменов, так и любителей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и подчеркнул, что регион по праву считают одним из самых спортивных в стране.
«Многие наши земляки занимаются спортом как на любительском уровне, так и на профессиональном: участвуют в различных соревнованиях, первенствах, чемпионатах, занимают призовые места и получают высокие награды»,— отметил Алексей Текслер.
Кроме того, по его словам, регион регулярно принимает крупные спортивные мероприятия. А в городах и поселках делается все, чтобы популяризировать спорт: строятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы, модернизируются уже существующие.
«Сегодня у людей есть большой запрос на спортивные объекты, стадионы, открытые площадки. Это значит, что с каждым годом все больше южноуральцев отдают предпочтение здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом»,— добавил губернатор.
Алексей Текслер пожелал южноуральцам продолжать занятия спортом и достигать новых вершин.