Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем физкультурника

Ежегодно в Челябинской области все больше человек приобщается к спорту

Сегодня, 10 августа, в России отмечается День физкультурника. Это праздник как профессиональных спортсменов, так и любителей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев и подчеркнул, что регион по праву считают одним из самых спортивных в стране.

«Многие наши земляки занимаются спортом как на любительском уровне, так и на профессиональном: участвуют в различных соревнованиях, первенствах, чемпионатах, занимают призовые места и получают высокие награды»,— отметил Алексей Текслер.

Кроме того, по его словам, регион регулярно принимает крупные спортивные мероприятия. А в городах и поселках делается все, чтобы популяризировать спорт: строятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы, модернизируются уже существующие.

«Сегодня у людей есть большой запрос на спортивные объекты, стадионы, открытые площадки. Это значит, что с каждым годом все больше южноуральцев отдают предпочтение здоровому образу жизни, занятиям физкультурой и спортом»,— добавил губернатор.

Алексей Текслер пожелал южноуральцам продолжать занятия спортом и достигать новых вершин.