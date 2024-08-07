Алексей Текслер вручил награды лучшим работникам строительной отрасли

А также поздравил их с профессиональным праздником

Сегодня, 7 августа, губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие в праздничном мероприятии, на котором поздравил сотрудников строительной отрасли с предстоящим профессиональным праздником. Глава региона вручил благодарности и почетные грамоты лучшим работникам отрасли, такой чести были удостоены 14 южноуральцев, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Алексей Текслер в своем приветственном слове подчеркнул, что в регионе — мощный стройкомплекс, где трудятся свыше 170 тысяч южноуральцев.

«От всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, Днем строителя! Огромное вам спасибо за то, что вы делаете для развития нашего региона, для развития нашей страны. Конечно, у нас впереди серьезные планы. Мы будем развивать наш регион, вкладывать в его инфраструктуру, социальную сферу. И мы вместе с вами будем делать наш регион и жизнь наших жителей лучше!», — отметил глава региона.

Отдельную благодарность Алексей Текслер выразил тем, кто сейчас работает на Донбассе, особенно в подшефных территориях области. Южноуральские бригады ремонтируют жилье, дороги, обеспечивают работу школ, детских садов и медучреждений. В 2022-2023 годах построили и восстановили 63 объекта. В этом году ведется работа на 12 объектах. Также губернатор особо отметил заслуги ветеранов отрасли.

В 2023 году южноуральские строители вышли на новый региональный рекорд и ввели в эксплуатацию около 2 млн 100 тыс. кв. м жилья. Досрочно завершили программу переселения людей из аварийных домов.

«Такого объема ввода жилья не было за всю историю Челябинской области. Это все благодаря вам, людям, которые посвятили свою жизнь самой важной профессии для каждой страны», — подчеркнул Алексей Текслер.

В Челябинской области за 5 лет (с 2019 по 2023 год) ввели в эксплуатацию 61 детский сад, 15 школ, 108 ФАПов, 85 ФОКов, стадионов и площадок для ГТО, 5 объектов культуры. Благоустроили почти 1800 общественных пространств и дворовых территорий. Глава региона отметил, что среди уникальных и знаковых проектов — парк «Притяжение» в Магнитогорске, хирургический корпус ЧОДКБ, а также межуниверситетский кампус мирового уровня.