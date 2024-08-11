Алексей Текслер поздравил строителей с профессиональным праздником

Эта отрасль отлично развита в Челябинской области

Сегодня, 11 августа, в России отмечается День строителя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником и подчеркнул, что на Южном Урале сильный стройкомплекс, где трудится свыше 170 тысяч человек. Это и предприятия, которые добывают и производят стройматериалы, и компании, создающие качественное и красивое жилье и разные объекты.

«Сегодня мы строим масштабно, быстро, надежно. В 2023 году вышли в области на новый рекорд — 2,1 миллиона квадратных метров жилья. Досрочно завершили программу переселения людей из аварийных домов. И движемся дальше, уверенно решая задачи, которые поставил президент России в плане доступности и обновления жилого фонда в регионах»,— добавил Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил строителей за профессионализм, самоотдачу и создание комфортной городской среды. В праздничный день он пожелал им здоровья, достатка и мира в семьях.

Ранее Алексей Текслер вручил награды лучшим представителям отрасли.

День строителя традиционно отмечается во второе воскресенье августа. Учрежден праздник был в 1956 году указом Президиума Верховного совета СССР.