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/ Три южноуральских спортсмена стали призерами Кубка России по ски-кроссу

Три южноуральских спортсмена стали призерами Кубка России по ски-кроссу

Соревнования проходили на территории «Солнечной Долины».
сегодня в 20:23
  |  Спорт

В Челябинской области завершился этап Кубка России по ски-кроссу. Всероссийские соревнования в дисциплине проходили на территории курорта «Солнечная Долина» 26 и 27 декабря.

Всего в стартах приняли участие 40 спортсменов со всей страны. Челябинскую область на домашнем этапе представляли члены сборной России по ски-кроссу Игорь Омелин, Кирилл Гладков и Анастасия Чирцова.

Именно Игорь Омелин занял первое место в соревнованиях среди мужчин. Второе место досталось Кириллу Гладкову, замкнул тройку призеров Семен Денщиков. В женской части соревнований первенствовала Анастасия Чирцова, серебро досталось Екатерине Мальцевой, на третьем месте — Виктория Заводовская.

Спортсмены показали хорошие результаты, впереди небольшой праздничный отдых, а затем 6 января вся сборная России приедет в «Солнечную долину» на тренировочный сбор. После сборов мы отправимся на этапы Кубка мира в Европу. — цитирует министерство спорта Челябинской области тренера сборной России Виктора Хорошилова.

Соревнования проходили на трассе, на которой в феврале состоится этап Кубка Мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс. Южный Урал примет престижные соревнования уже в четвертый раз. В стартах будут участвовать лучшие спортсмены мира из России, Дании, Швеции, Швейцарии, США, Канады, Японии, Германии, Австрии, Новой Зеландии, Австралии.

Как отметил главный архитектор трассы для этапа Кубка мира Алексей Иванов, площадка, на которой проходили соревнования Кубка России, являлась лишь частью трассы для Кубка мира. Сейчас у строителей есть несколько вариантов дизайна трека. После выбора подходящего дизайна и начнется полномасштабная стройка.

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