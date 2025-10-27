Челябинская баскетбольная команда «Славянка‑ЧКПЗ» возглавила Высшую лигу

Она одержала две победы над соперницами из «Енисея‑2» — 83:68 и 77:74

Баскетболистки «Славянки-ЧКПЗ» из Челябинска одержали очередные две домашние победы, выиграв на своей исторической площадке у «Енисея‑2» из Красноярска — 83:68 и 77:74. Подопечные Евгения Рыжкова впервые возглавили турнирную таблицу Высшей лиги чемпионата России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом матче против девушек из Красноярска спортсменки из «Славянки-ЧКПЗ» долго запрягали. Лишь ближе к середине второго периода преимущество челябинок стало четко вырисовываться. Неожиданно роль лидера взяла на себя Валерия Кортунова. У нее пошел бросок, партнеры по команде это увидели и стали все чаще снабжать мячами спортсменку. Та не подвела, набрав по итогам матча аж 22 очка — так много Валерия за челябинский клуб еще не забивала.

В заключительной четверти на паркете были особенно видны Анастасия Пинегина, Дарья Кириленко и Елизавета Неласий. У «Славянки-ЧКПЗ» Валерия Кортунова брала на себя почти все атаки десятиминутки и успешно реализовывала их. Игра закончилась с преимуществом хозяек — 83:68.

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины

24 октября. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Енисей-2» (Красноярск) — 83:68 (22:12, 16:19, 21:16, 24:21).

«Славянка-ЧКПЗ»: Кортунова (22), Ситникова (11), Грачева (9), Катлинская (7), Кузилова (7), Безгубенко (6), Эрнандес (6), Зеленцова (5), Исаева (5), Закомолкина (5).

«Енисей-2»: Неласий (16), Кириленко (13), Жуланова (12), Кропачева (9), Афанасьева (7), Ломаско (5), Пинегина (4), Шеламагина (2), Мосеева, Пантелеева, Иванова.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Валерия Кортунова («Славянка-ЧКПЗ»)

Провела свой лучший матч за челябинскую команду: стала самым результативным игроком матча, показала неплохой процент реализации бросков с игры.

Елизавета Неласий («Енисей-2»)

Самая активная в составе сибирской команды. Особенно здорово смотрелась в первой половине матча, во второй чуть сдала.

Анна Ситникова («Славянка-ЧКПЗ»)

Сыграла достойно, хотя, может, и должна показывать более стабильную игру. Но и 11 очков при 7 подборах — хороший вклад в командный успех.

Куда более упорным получился повторный поединок между командами, состоявшийся на следующий день. В этот раз сибирячки более агрессивно сыграли в атаке, да и в обороне не давали разгуляться лидерам «Славянки-ЧКПЗ». Более того, дубль «Енисея-2» выиграл стартовую четверть — 20:15.

Вели в счете они и по ходу второго периода, а в концовке даже немного ушли в отрыв. При счете 47:39 в пользу гостей команды ушли на большой перерыв. Исход матча решался в заключительной четверти, которую челябинки начали с отставанием в «−6» очков. Но этот разрыв в счете они быстро сократили — им понадобилось две минуты на то, чтобы выровнять положение, а затем и выйти вперед.

Дальше начались так называемые качели: то одна, то другая команда выходила вперед. В сумбурном баскетболе сильнее оказались хозяйки. Два результативных прохода под кольцо от Софьи Кузиловой и Алисы Грачевой за минуту до конца игры вывели челябинок в лидеры. Исход решил подбор в нападении Анны Ситниковой, которая после неудачного броска со средней от Софьи Кузиловой добила мяч и заработала 2 очка в актив своей команды. Итог встречи — 74:71 и волевая победа «Славянки-ЧКПЗ».

Баскетбол. Сезон-2025/2026. Высшая лига. Женщины

24 октября. «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск) — «Енисей-2» (Красноярск) — 77:74 (15:20, 24:27, 23:21, 15:6).

«Славянка-ЧКПЗ»: Кортунова (16), Эрнандес (13), Ситникова (12), Кузилова (12), Безгубенко (6), Зеленцова (6), Грачева (6), Катлинская (3), Исаева (2), Закомолкина (1).

«Енисей-2»: Афанасьева (17), Мосеева (12), Пинегина (12), Кириленко (11), Кропачева (8), Жуланова (5), Неласий (4), Пантелеева (4), Ломаско (1), Шеламагина.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Даяна Эрнандес («Славянка-ЧКПЗ»)

Стала полновластным хозяином под щитом, набрав аж 20 (!) подборов. Ну и в атаке преуспела, набрав 13 очков.

Дарья Афанасьева («Енисей-2»)

Лидер красноярского клуба проявила себя в атаке (17 очков), хорошо сыграла на подборах (9), еще и «трешку» забила.

Валерия Кортунова («Славянка-ЧКПЗ»)

Как и в предыдущем матче, была одной из самых заметных игроков на площадке. Стала самой результативной в челябинской команде — 16 очков.

«Славянка-ЧКПЗ» возглавила турнирную таблицу Высшей лиги чемпионата России. В ее активе 5 побед при 1 поражении. Отметим, что без осечек в турнире выступает лишь «ЧГУ-Атланта». Команда из Чебоксар провела 4 матча, и во всех одержала победы.

Впереди челябинок ждет серия матчей на выезде. Первый соперник — пензенская «Юность», с которой подопечные Евгения Рыжкова сыграют 3 и 4 ноября.

Фото: пресс-служба БК «Славянка-ЧКПЗ» (Челябинск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)