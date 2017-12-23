/ Еще двух уральцев лишили медалей Олимпиады в Сочи

МОК объявил о пожизненном отстранении 11 российских спортсменов.

Сборную России лишили еще двух медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Таким образом, общее количество наград уменьшилось с 22 до 20. Более того, Международный олимпийский комитет объявил о пожизненном отстранении 11 российских спортсменов и аннулировании их результатов на последних зимних Играх. Медалей лишились двое уральцев — пермские саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова.



В числе отстраненных оказались саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова, завоевавшие серебро в эстафете вместе с Александром Денисьевым и Владиславом Антоновым. Также Демченко был лишен серебра в соревнованиях одиночек. — передает ТАСС.



Напомним, 5 декабря было приостановлено членство Олимпийского комитета России. Спортсменов обвинили в систематическом нарушении антидопинговых правил. Челябинскую конькобежку Ольгу Фаткулину лишили призового места, которого она добилась в 2014 году. Олимпийский комитет России одобрил решение россиян выступать на Играх в любом случае. Обсуждение вопроса длилось больше часа. В итоге спортсменам не только дали «путевку», но и пообещали решить организационные, технические, финансовые вопросы.