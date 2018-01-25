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/ Два действующих «сталевара» вошли в состав сборной на Олимпиаду-2018

Два действующих «сталевара» вошли в состав сборной на Олимпиаду-2018

Олег Знарок выбрал хоккеистов для игр в Пхенчхане.
сегодня в 17:16
  |  Хоккей

Тренерский штаб утвердил имена хоккеистов, которые представят Россию на Олимпиаде-2018. По традиции, в состав вошли преимущественно питерские и московские «армейцы». Также место в сборной получили два игрока магнитогорского «Металлурга» — голкипер Василий Кошечкин и форвард Сергей Мозякин.

Тренерский штаб национальной сборной России объявил состав на XXIII Зимние Олимпийские игры, которые пройдут в корейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. — сообщили сайту «Первый областной» в Федерация хоккея России.

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА), Василий Кошечкин («Металлург»);

Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Вячеслав Войнов, Андрей Зубарев (все — СКА), Алексей Марченко, Богдан Киселевич, Никита Нестеров (все — ЦСКА);

Нападающие: Иван Телегин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов (все — ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург»), Павел Дацюк, Сергей Калинин, Илья Каблуков, Сергей Широков, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Александр Барабанов, Никита Гусев (все — СКА).

Также цвета другой национальной сборной вызваны защищать несколько игроков южноуральских команд. На Олимпиаде за Чехию выступят голкипер челябинского «Трактора» Павел Францоуз и нападающий магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж.

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