/ Бадминтонист Владимир Иванов пробудил в челябинских школьниках интерес к олимпийскому виду спорта

Спортсмен провел урок в школе №147.

Накануне, 14 декабря, в школе № 147 прошло необычное занятие физкультурой под руководством олимпийского чемпиона, бадминтониста Владимира Иванова. Для пятиклассников была подготовлена специальная программа, знакомящая их с базовыми движениями в бадминтоне. Ассистировал ему учитель физкультуры.



Раньше ребята могли видеть спортсмена такого высокого уровня только по телевизору. А тут все происходило в непосредственной близости, они были не только наблюдателями, но и активными участниками урока. Владимир провел разминку, продемонстрировал показательные элементы бадминтона. А с некоторыми даже сыграл. Эта встреча произвела на ребят огромное впечатление. Сегодня в нашей школе большую популярность среди учеников имеют футбол и айкидо. Но, похоже, что теперь к этим видам спорта добавится еще и бадминтон: многие ребята после урока подходили и высказывали свое восхищение и мастерством Владимира, и игрой в целом. — поделился впечатлениями учитель школы № 147 Андрей Селиванов.



Отметим, что это не первое выступление Владимира Иванова в роли педагога. Необычные уроки проходят в челябинских школах в рамках программы «Наше здоровье в наших руках».