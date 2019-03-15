/ Александр Емельяненко больше не участник промоушена Russian Cagefighting Championship

Об аннулировании контракта сообщил исполнительный директор лиги.

Спортсмен Александр Емельяненко покинул промоушен Russian Cagefighting Championship. Об этом, в разговоре с корреспондентом сайта Sports.ru рассказал исполнительный директор RCC Николай Клименко.

С сегодняшнего дня Александр Емельяненко свободный агент, юридических отношений между лигой и бойцом больше нет. Рад, что он сразу же получил предложение на бой, Александр боец очень высокого уровня. Надеюсь, что он наберет ход и будет радовать болельщиков своими победами. — отметил Николай Клименко.

Чуть позже сам Емельяненко записал видеобращение, в котором сообщил, когда и где состоится его следующий поединок.

Мой следующий бой состоится 10 мая в городе Самара. Турнир называется «Битва на Волге 11». Оппонента пока не знаю. Когда узнаю, кого буду бить, поделюсь с вами этой информацией. — сказал Александр Емельяненко.

Напомним, спортсмен должен был принять участие в турнире RCC 4 мая в Челябинске, однако в начале марта боец был задержан в Кисловодске по подозрению в совершении ДТП. Также сообщалось, что боец находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться. В итоге Кисловодский суд арестовал Александра Емельяненко на 10 суток.

Отметим, что свой последний бой Александр Емельяненко провел в августе прошлого года. Его поединок с Тони Джонсоном на турнире WFCA закончился ничьей.