/ Бой с участием Александра Емельяненко в Челябинске отменен

Действие контракта бойца приостановлено после его ареста.

Бой с участием Александра Емельяненко, который должен был пройти в Челябинске 4 мая, отменен. Об этом сообщил исполнительный директор Russian Cagefight Championship Николай Клименко.

Бой Емельяненко, запланированный на 4 мая, отменен, но на проведение турнира это не повлияет. Мы формируем кард, в ближайшее время будет известно, кто возглавит шоу. Сегодня мы разговаривали с Александром, обсудили вопрос с отменой боя. Контракт с лигой не расторгнут, но пока приостановлен. — цитирует ТАСС исполнительного директора RCC Николай Клименко.

Боец должен был выступить на турнире RCC в столице Южного Урала против бразильца Вагнера Прадо. Однако, 1 марта Александр Емельяненко был задержан и доставлен в полицию Кисловодска после ДТП. По предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того сообщалось, что 37-летний спортсмен пытался скрыться. Кисловодский суд арестовал бойца на 10 суток.

Напомним, что в мае 2015 года суд приговорил Александра Емельяненко к 4.5 годам заключения за совершения действий сексуального характера. В ноябре 2016 года он вышел условно-досрочно.

На счету Александра Емельяненко в ММА 28 побед, 7 поражений и 1 ничья.