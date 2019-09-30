«Стронгмен вообще бить не умеет»: Емельяненко высказался перед боем с Кокляевым

Спортсмен дал большое откровенное интервью.

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, с которым будет бой у челябинского стронгмена Михаила Кокляева, дал большое и откровенное интервью сайту «Спорт-Экспресс». Он рассказал довольно много подробностей своей жизни, карьеры, а также прокомментировал все поступки, в которых его обвиняли.

Но больше всего внимания в разговоре было уделено бою Александра с челябинским стронгменом Михаилом Кокляевым, который состоится 29 ноября в Москве. Емельяненко отмечает, что этот бой нужен не ему, а Михаилу.

«Видимо, думает, что раз поезда таскает, корабли двигает, то и в моей стихии будет себя уверенно чувствовать. Но это далеко не так. Многие люди с развитой мускулатурой заблуждаются на счет своих боевых качеств», — поделился Александр.

Также было упомянуто, что именно челябинец выбрал правила бокса для поединка, и что сам Емельяненко ни в коем случае не будет поддаваться стронгмену.

«Я предоставил Кокляеву право выбора. Он выбрал правила бокса. Для того, чтобы биться по правилам смешанных единоборств, он вообще бы не успел подготовиться. Поддаваться не буду. Но попробую растянуть бой на максимально длинную дистанцию — чтобы продемонстрировать, что человек, который всю жизнь поднимает железяки, заблуждается», — отметил Емельяненко.

Когда прозвучал вопрос про гонорар, который получит Александр Емельяненко за бой, то он ответил, что практически все вкладывает в благотворительность.

«Я выступаю за идею, тем более — против таких, как Кокляев. Деньги, которые получаю за бои, не трачу — вкладываю все в благотворительность. Что-то оставляю себе, чтобы прожить до следующего боя. Живу я в съемной квартире, езжу на машине, которую мне подарили», — рассказал Александр Емельяненко.

Напомним, конфликт между спортсменами начался еще весной. Бойцы обменивались взаимными роликами, челленджами и беседами посредством социальных сетей. 4 сентября был подписан договор о поединке, о котором объявили, опять же, через Инстаграм-аккаунты.

У Александра Емельяненко в ММА 28 побед, семь поражений и одна ничья. Свой последний поединок он провел в августе прошлого года. Челябинец Михаил Кокляев является мастером спорта международного класса по тяжёлой атлетике, а также мастером спорта международного класса по пауэрлифтингу.