Четыре команды Челябинской области сыграют в тандеме «Мастер» в Магнитогорске

Два коллектива заявлены в мужской турнир и два — в женский

Стал известен полный состав участников тандема «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3 в Магнитогорске. В нем выступят 12 мужских и 6 женских команд. Среди них челябинские клубы «Курчатов» и «Позитив», а также парни и девушки из «Металлурга». Рассказываем, с кем им придется бороться за высокие места.

VII тандем «Мастер» в Магнитогорске получил международный статус. Помимо команд из России, на паркете ДС им. И. Х. Ромазана сыграет белорусский «Шахтер». В числе участников также лучшие коллективы страны из Москвы, Перми, Санкт-Петербурга и других городов.

Состав участников тандема «Мастер» чемпионата России по баскетболу 3×3 в Магнитогорске:

Мужские команды:

«Автодор Москва», Bionord Pro (Пермь), Stella Pro (Екатеринбург), «Московский» (Москва), Bionord (Пермь), Khimki Power (Химки), «Шахтер» (Солигорск, Беларусь), «АБК Б. Б.» (Санкт-Петербург), «Металлург» (Магнитогорск), «Курчатов» (Челябинск), «Десятка» (Москва), «Лузалес» (Сыктывкар).

Женские команды:

«Спарта» (Воронеж), Khimki Power (Химки), «АБ Кондрашина» (Санкт-Петербург), «Десерт» (Екатеринбург), «Позитив» (Челябинск), «Металлург» (Магнитогорск).

В мужском турнире выступят два южноуральских коллектива — «Курчатов» и «Металлург». Причем в составе челябинского клуба выступит игрок «Челбаскета» Руслан Туманов. Он заменит Ивана Цуканова. Сыграют за команду также Андрей Киселев, Матвей Ян и Антон Зарецкий. В магнитогорском клубе без изменений, в заявку вошли ребята, которые выступили на Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3, — Иван Фещенко, Максим Лютыч, Станислав Сарафанкин и Артем Степанцов.

В женском турнире челябинскую команду «Позитив» усилит наша землячка Карина Переменина, которая провела успешный сезон в «классическом» баскетболе в составе ивановской «Энергии». Она, кстати, не так давно защищала цвета клуба «Славянка». Помимо нее за команду сыграют Юлия Данилова, Валерия Литовская и Полина Доля. За «Металлург» в 3×3 сыграют девушки из «классики» — Анастасия Мордвинцева, Виктория Давыдова, Алена Телегина и Зарина Хипиева.

Организатором турнира выступит Российская федерация баскетбола совместно с региональной Федерацией баскетбола Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Вход на игры свободный.

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