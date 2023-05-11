Магнитогорский скалолаз выиграл золото первенства России

На соревнованиях в Калининграде Евгений Жилов стал лучшим в дисциплине «боулдеринг»

В Калининграде завершилось первенство России по скалолазанию. Победителем соревнований в дисциплине «боулдеринг» в возрастной категории 16—17 лет у юношей стал Евгений Жилин из Магнитогорска. В турнире юниорок серебро и бронзу завоевали еще две спортсменки Челябинской области — Марина Кушанина и Ульяна Хохлова, сообщается на сайте Федерации скалолазания России.

В состязаниях среди юношей 16—17 лет в дисциплине «боулдеринг» были заявлены 33 участника. В первый день прошла квалификация, по итогам которой были определены 12 финалистов. В решающую стадию соревнований пробился и магнитогорец Евгений Жилов. В финале он был неудержим, завоевав золотую медаль. Причем она для него четвертая подряд на первенствах России. Серебряным призером стал Алексей Блем из Красноярского края, бронза — у питерца Александра Виноградова.

В аналогичной дисциплине среди юниорок выступила 21 спортсменка. Финальные трассы лучше других покорились Екатерине Некрасовой из Московской области. Но достойные результаты показали и две спортсменки Челябинской области. Серебряную медаль завоевала Марина Кушанина из Коркино, а бронзовую — Ульяна Хохлова из Магнитогорска.



Отметим, что в десятку сильнейших пробились и другие южноуральские спортсмены — Александр Казаков, Андрей Беленцов, Александра Телицина и Дарья Акулова.