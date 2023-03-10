Подрядчик, взявшийся за возведение физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр скалолазания», выполнил работы по устройству фундаментов. Об этом заявили в администрации Миасса, где провели очередной выезд комиссии, которая осмотрела строящийся спортивный объект. Также на данный момент проложены сети водоснабжения и канализации, а электрический кабель вынесен из «пятна» застройки на опоры.
«Выполнена подпорная стенка по фундаменту существующего тренажера. В настоящее время ведутся работы по утеплению и гидроизоляции железобетонных конструкций. На заводе-изготовителе заказаны металлоконструкции каркаса, начат завоз уже изготовленных балок», — сообщили в мэрии.
Завершение работ и окончательная сдача объекта запланированы на лето 2024 года. Миасские скалолазы смогут тренироваться в комфортных современных условиях. До этого ИА «Первое областное» во время визита в Миасс губернатора Алексея Текслера сообщало, что новый центр скалолазания может быть открыт и раньше: если подрядчик сможет ускориться, то власти выделят соответствующее финансирование.
ФОК возводят в северной части города, возле стадиона «Заря», а сумма заключенного контракта составляет 261 млн рублей. За эти деньги возведут двухэтажное здание с тремя корпусами. Речь идет о 20-метровом высотном зале для лазания на трудность, малом зале для боулдеринга высотой в семь метров, а также об игровом зале для спортивных занятий и общей физической подготовки.
Одновременно заниматься скалолазанием в новом ФОКе смогут до 80 спортсменов, где в основном занятия будут проходить для воспитанников школы олимпийского резерва «Вертикаль». Тем не менее изучить этот вид спорта смогут и другие жители Миасса.
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