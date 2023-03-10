Миасские скалолазы в 2024 году смогут проводить тренировки в новом ФОКе

Городские власти рассказали о ходе строительства центра скалолазания

«Выполнена подпорная стенка по фундаменту существующего тренажера. В настоящее время ведутся работы по утеплению и гидроизоляции железобетонных конструкций. На заводе-изготовителе заказаны металлоконструкции каркаса, начат завоз уже изготовленных балок»,

— сообщили в мэрии.