Екатерина Гузик из Златоуста завоевала пять медалей по плаванию на турнире «Юность России»

Соревнования в Казани прошли в рамках III этапа «Игр Дружбы»

В Казани в рамках III этапа «Игр Дружбы» завершились всероссийские соревнования по плаванию «Юность России». Одной из героинь турнира стала спортсменка из Златоуста Екатерина Гузик. Она завоевала полный комплект наград в личных состязаниях, а также помогла южноуральским командам стать призерами в классической и комбинированной эстафетах, сообщает региональная федерация плавания.

В течение трех дней, с 9 по 11 декабря, во Дворце водных видов спорта в Казани сильнейшие юноши и девушки страны в категориях 11—12 и 13—14 лет разыграли 33 комплекта наград по плаванию. Челябинскую область на соревнованиях представляли 12 спортсменов. Результативным старт получился для Екатерины Гузик из Златоуста, пять раз поднимавшейся на пьедестал почета.

Сначала подопечная Дарьи Колесниковой из СШОР-8 завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м вольным стилем, затем бронзу на 200-метровке, и наконец золото на дистанции 100 м на спине. Причем здесь ей удалось не только победить, но и выполнить норматив мастера спорта России с результатом 1.03,79.

Успешно выступили и две южноуральские эстафетные команды. Так, в эстафете 4×50 м вольным стилем наши девушки завоевали серебро. Призерами стали Екатерина Гузик, Мария Иванчина, Арина Берсенева и Виктория Филатенко. Наконец, бронза в комбинированной эстафете 4×50 м — в активе у Екатерины Гузик, Дарьи Чистовой, Полины Алошиной и Арины Берсеневой.1