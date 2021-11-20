Челябинский пловец Александр Михайлов завоевал бронзу чемпионата России

Южноуральский спортсмен стал призером на дистанции 25 м на спине

В Санкт-Петербурге подходит к завершению чемпионат России по плаванию на короткой воде. Бронзовую медаль на дистанции 50 метров на спине завоевал челябинский спортсмен Александр Михайлов, сообщает региональная Федерация плавания.

Сборная команда Челябинской области на чемпионате России по плаванию выступает с переменным успехом. Наши земляки в некоторых видах программы показывают достойные результаты, выходят в финальные заплывы, однако до медалей добраться до вчерашнего дня не могли.

И вот, челябинец Александр Михайлов принес Южному Уралу первую медаль. В финальном заплыве на 50 метров на спине он показал отличный для себя результат (23,87), который стал бронзовым. Победу в заплыве одержал Павел Самусенко из Мурманской области (23,16), а серебро завоевал опытный Сергей Фесиков, представляющий ЯНАО и Калужскую область (23,58).

Александр Михайлов тренируется в плавательном бассейне «Строитель» под руководством Николая Петровича Сысоева.

Претендовала на медаль и наша мужская четверка в эстафете 4×50 метров вольным стилем. Ей удалось выйти в финал, однако команда была дисквалифицирована из-за фальстарта. Чемпионат России завершится завтра, 21 ноября.