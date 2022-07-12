Челябинские пловцы завоевали восемь медалей на международных соревнованиях в Беларуси

Елизавета Сидоренко и Дмитрий Черняев стали призерами среди спортсменов с ПОДА

В Бресте (Республика Беларусь) завершились международные соревнования по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Южноуральские пловцы Елизавета Сидоренко и Дмитрий Черняев на двоих завоевали восемь медалей — три золотые и пять серебряных наград, сообщает региональный Центр спортивной подготовки адаптивных видов спорта.

Пловцы челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта отличились в нескольких видах соревновательной программы по плаванию. Подопечные заслуженного тренера России Михаила Уранова завоевали восемь наград, в том числе три золотые медали.

Одной из героинь прошедших в Беларуси соревнований стала Елизавета Сидоренко. Она одержала три победы (брасс 100 м, вольный стиль 50 и 100 м), а также дважды финишировала второй в составе эстафетных команд 4×100 м комплексным плаванием и вольным стилем. У Дмитрия Черняева три серебра (баттерфляй 50 м, брасс 100 м и комплексом 200 м).

Напомним, что Дмитрий Черняев является победителем летних паралимпийских игр — 2020 в Токио. Елизавета Сидоренко стала обладателем серебряной медали. Она является воспитанницей омской школы плавания, однако приняла решение переехать в Челябинск к любимому молодому человеку и теперь представляет на соревнованиях Южный Урал. В июне этого года молодая пара дала эксклюзивное интервью Первому областному, в котором поделилась своими ближайшими планами.