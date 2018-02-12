/ Южноуральская конькобежка не прошла квалификацию на Олимпийских играх

﻿Екатерина Ефременкова поборется за место во второй финальной четверке.

Южноуральская конькобежка, представляющая сборную спортсменов из России по шорт-треку, не справилась с квалификацией. В дистанции на 3 тысячи метров Екатерина Ефременкова не вышла в финал, а с ней и другие представительницы России. Они выйдут на лед 20 февраля и поборются за 5–8 места.

Екатерине Ефременковой предстоит еще две квалификации. В дистанции на 1,5 тысячи метров соревнование пройдет 17 февраля, а на тысячу метров — 20 февраля. Финальные забеги пройдут 17 и 22 февраля соответственно. — передает сайт Olympteka.

Напомним, на Олимпийские игры поехали также хоккеисты-южноуральцы. Их первая игра состоится 14 февраля. 21 февраля мастерство покажут фристайлисты-мужчины, а 23 февраля — женщины. Завершатся Игры 25 числа.