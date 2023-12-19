Более 900 юных дзюдоистов собрал новогодний фестиваль в клубе «Ичибан»

Родители с детьми приняли участие в состязаниях и конкурсах

«Детский новогодний фестиваль дзюдо стал настоящим праздником для детей и их родителей. Здесь они нашли новых друзей, научились честному соревнованию и больше узнали о японской культуре. Все участники фестиваля подарили друг другу много улыбок, радости и восхищения. Этот фестиваль оставит незабываемые воспоминания в сердцах маленьких спортсменов и станет отличным началом для новых спортивных достижений»,

— отметили организаторы.