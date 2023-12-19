В Челябинске в региональном центре спортивной подготовки по дзюдо имени Миллера прошел VII новогодний фестиваль дзюдо «Ичибан». В состязаниях приняли участие более 900 юных дзюдоистов и 2000 зрителей. В проекте «Семья Чемпионов» дети вместе с родителями выполняли комплекс упражнений на скорость, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по дзюдо им. А. Е. Миллера.
В первый день прошел турнир «Кодекс чести дзюдоиста». Более 200 детей были разделены на команды и вместе выполняли упражнения, которые олицетворяют восемь качеств дзюдоиста. Все участники были награждены медалями и памятными подарками. Затем на татами вышли участники проекта «Семья Чемпионов». В этих соревнованиях дети вместе с родителями выполняли комплекс упражнений на скорость. В трех возрастных категориях приняло участие 170 семей.
Кроме того, дети и их родители участвовали в конкурсах от аниматоров на интерактивной площадке, а также приняли участие в мастер-классе по каллиграфии и оригами. Во второй день соревновались более 400 дзюдоистов, которые делают первые шаги в спортивном дзюдо.
«Детский новогодний фестиваль дзюдо стал настоящим праздником для детей и их родителей. Здесь они нашли новых друзей, научились честному соревнованию и больше узнали о японской культуре. Все участники фестиваля подарили друг другу много улыбок, радости и восхищения. Этот фестиваль оставит незабываемые воспоминания в сердцах маленьких спортсменов и станет отличным началом для новых спортивных достижений», — отметили организаторы.
Добавим, что ранее в челябинском УСК УралГУФК подвели итоги всероссийского турнира по дзюдо, посвященного памяти Петра Сумина. В юбилейных, десятых по счету соревнованиях выступили более 300 юношей и девушек в возрасте до 15 лет. Хозяева татами завоевали 30 наград, в том числе 6 золотых медалей.
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