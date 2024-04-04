В Челябинске с фасада детской школы искусств падают камни

Педагоги и дети боятся ходить на занятия

В Челябинске из-под крыши пятиэтажного здания, где находится детская школа искусств № 1, на тротуар падают камни. По словам читателя ИА «Первое областное», один кирпич рухнул на козырек, а потом едва не попал в коляску с ребенком. В образовательном учреждении рассказали, что все инстанции в курсе проблемы, однако никаких мер не предпринято.

«С крыши падают камни. Отваливаются части лепнины и камни размером с футбольный мяч. Ждать, когда произойдет смертельный случай?» — недоумевает горожанин, который прислал нам фото и видео фасада.

Речь идет о доме № 29 на улице Орджоникидзе.

«Школа занимает первый этаж. Все остальные — это общежитие. И камни падают сверху. Мы как раз под ударами находимся. Дети наши ходят под этими камнями. Везде письма написаны, разосланы, все в курсе. Управляющая компания должна была огородить вход, чтобы хотя бы люди осматривались, когда идут. Мы ждем начала капитального ремонта», — рассказала врио директора МБУДО «Детская школа искусств» № 1 Светлана Шишова.

По словам Шишовой, капремонт здания планировали на 2036 год, однако школа надеется, что проблемой займутся в ближайшее время.

«Управление культуры в курсе, управляющую компанию практически каждый день тревожим. Мер пока никаких. Ждем. Ждем, что пронесет просто. И никто не пострадает», — озвучила Светлана Шишова.

В среду, 3 апреля, сотрудники управляющей компании «Созвездие» должны были огородить вход специальной лентой. Это сделали только после того, как к ситуации подключились журналисты нашего сайта. К вечеру, после звонка журналиста в УК, ограждение все же установили.

На утро пришел ответ от директора УК «Созвездие» Марии Авериной, в котором сказано, что капремонт фасада и кровли все-таки буду проводить в соответствии с региональной программой, которая утверждена правительством региона, то есть в 2034—2036 годах.

«Только капремонт фасада стоит не менее 3,5 миллиона рублей по ценам прошлого года. Собираемость дома в год по статье „Обслуживание и текущий ремонт“ при 100-процентных платежах составляла бы 530 тысяч рублей. Задолженность жителей — более полумиллиона рублей. Тариф на обслуживание этого дома 1952 года постройки такой же, как на обслуживание новостроек. А износ и, соответственно, затраты на содержание этого дома в разы выше. Поэтому в рамках текущего ремонта полностью отремонтировать фасад не представляется возможным. На теплый период запланированы работы по ремонту самых горящих участков фасада и кровли в рамках, которые позволяет бюджет дома», — прокомментировала Мария Аверина.

Ранее в Челябинске часть декоративной лепнины, поддерживающей карниз, рухнула на навес магазина в доме № 18 на улице Пушкина. Бетонный кусок сломал козырек. В Магнитогорске на улице Чапаева с балкона упал архитектурный элемент, поддерживающий балкон. В Госжилинспекции Челябинской области рассказали, куда обращаться с жалобами на состояние декоративного оформления дома.