Челябинский тяжеловес Денис Батчаев завоевал золото первенства России по дзюдо

В финале он победил серебряного призера взрослого чемпионата страны Арсена Кадзаева

В эти дни в Туле проходило первенство России по дзюдо среди юниоров до 21 года. В первый день соревнований первую медаль в копилку сборной Челябинской области принес тяжеловес Денис Батчаев. В весовой категории свыше 100 кг он в финальном поединке одержал победу над финалистом чемпионата России — 2023 Арсеном Кадзаевым, сообщает Федерация дзюдо России.

На турнире в Туле выступают сильнейшие юниоры и юниорки страны до 21 года. В общей сложности заявились на соревнования 623 спортсмена. В стартовый день были разыграны четыре комплекта наград.

В категории свыше 100 кг здорово выступил челябинец Денис Батчаев. На татами в Туле наш земляк провел пять победных поединков. Причем первые три — досрочно, эффектными бросками. Подопечный Александра Власова уверенно разобрался с Алиханом Заирбековым (Дагестан), Артемом Переверзевым (Москва) и Матвеем Литягиным (Оренбург). В полуфинале Батчаев сломил сопротивление Бислана Катамордова (Санкт-Петербург).

Решающий поединок за золото турнира получился очень сложным и напряженным. Здесь челябинцу противостоял серебряный призер взрослого чемпионата России Арсен Кадзаев из Северной Осетии. Оба спортсмена достаточно быстро получили по два «шидо» (замечания), после чего стали действовать аккуратнее. В итоге все решил «голден скор», удача улыбнулась нашему земляку.

«Приехал в Тулу со сбора, поэтому бороться было непросто. Стартовал неплохо, бросал оппонентов, но потом подустал и начал больше действовать тактически. С Арсеном знаем друг друга очень хорошо, встречались уже не один раз. Поэтому и поединок получился таким затяжным», — рассказал Денис Батчаев пресс-службе ФДР.

Отметим, что ранее Денис Батчаев завоевал золото юношеского первенства Европы. В нынешнем сезоне в его активе и победа на Кубке Европы в испанской Малаге. В финальном поединке он одержал досрочную победу над словенцем Энеем Мариничем.