Челябинская дзюдоистка Сабина Гилязова поборется за «Большой шлем» в Токио

Представительный турнир в японской столице соберет 500 спортсменов из 80 стран

Тренерский штаб сборной России по дзюдо объявил имена спортсменов, которые выступят в престижном турнире «Большой шлем» в Токио. В состав команды вошла и челябинка Сабина Гилязова. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы поборется за трофей в весовой категории до 48 килограммов, сообщается на сайте Федерации дзюдо России.

Нынешний турнир в столице Японии станет последним в этом сезоне. На родине дзюдо за трофей будут бороться свыше 600 дзюдоистов из более чем 80 стран мира. Они разыграют 14 комплектов наград (7 среди мужчин и 7 среди женщин).

Сборная России делегирует на турнир полный состав: 14 мужчин и 14 женщин, в каждой весовой категории выступят по два наших атлета. Они выступят в статусе нейтральных спортсменов. В заявку команды включена и двукратный призер чемпионата Европы, обладательница восьми наград турниров «Мировой серии» Сабина Гилязова.

Отметим, что «Большой шлем» имеет большое значение для спортсменов, претендующих на участие в летних Олимпийских играх — 2024. Победа в Токио принесет дзюдоисту 1000 рейтинговых очков, серебряная медаль — 700, а бронзовая — 500 баллов.

Жеребьевка турнира состоится 1 декабря. Во второй день соревнований, 3 декабря, на татами в весовой категории до 48 килограммов выйдет Сабина Гилязова. Помимо нее в этой категории выступит призер первенства мира Кристина Дудина. По предварительным данным, время начала утреннего блока будет определено после жеребьевки, а старт финальной части в первый день — в 15:30, а во второй — в 17:00 по местному времени.

Фото — Федерация дзюдо России (judo.ru)

Коллаж — Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)

