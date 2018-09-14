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/ «Оставлю это в тайне». Владимир Путин поцеловал копейчанку, шепнув ей что-то на ухо

«Оставлю это в тайне». Владимир Путин поцеловал копейчанку, шепнув ей что-то на ухо

18-летняя спортсменка на стала рассекречивать информацию от Президента.
сегодня в 16:31
  |  Спорт

Уроженка Челябинской области стала победительницей второго международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано. Анастасия Холодилина выступила на соревнованиях во Владивостоке. В свои 17 лет дзюдоистка уже успела завоевать множество спортивных наград: девушка выиграла первенство России среди спортсменов в возрасте до 18 лет, взяла «серебро» на этапе Кубка Европы в Италии, а следом — командное «золото» первенства Европы в Боснии и Герцеговине.

Поддержать дзюдоистов приехал Владимир Путин. Глава государства отметил боевой дух копейчанки. Президент пожал девушке руку и поцеловал в щеку после соревнований, а также произнес несколько слов на ухо. Никто не слышал, что сказал Владимир Путин, не призналась в этом и сама спортсменка.

Я хочу оставить это в тайне. — рассказала сайту «Первый областной» спортсменка Анастасия Холодилина.

Позже сайту «Первый областной» стало известно, что глава государства пожелал молодой спортсменке удачи и спортивных достижений. Также он произнес знакомый дзюдоистам девиз, однако девушка не стала его рассекречивать.

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