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/ Челябинские дзюдоисты завоевали 8 медалей на турнире памяти Михаила Калашникова

Челябинские дзюдоисты завоевали 8 медалей на турнире памяти Михаила Калашникова

Соревнования проходили в Ижевске.
сегодня в 14:18
  |  Общество

Всего во всероссийском юниорском турнире по дзюдо памяти Михаила Калашникова приняли участие около 200 спортсменов из 24-х регионов России. В активе сборной Челябинской области 8 медалей: одна золотая, три серебряных, четыре бронзовых. Единственным золотым медалистом оказался Роман Ганеев. На пути к победе он одолел пятерых соперников: Сергея Фролова из Ульяновска, тюменца Артема Бондаренко, Никиту Кутарева и Владислава Евдовского из Оренбурга, а в финальном поединке нанес поражение Тимофею Баранову из Самары.

Единственным победителем в составе сборной Челябинской области оказался мастер спорта России Роман Ганеев. Серебряные награды добыли Артем Шилов, Алексей Сандриков и Елена Шманина. «Бронзу» получили Дмитрий Придира, Игорь Доронькин, Артур Ситдиков и Анастасия Николаева. Все они тренируются в центре олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области имени А. Е. Миллера. — говорится в пресс-релизе федерации дзюдо Челябинской области.

Помимо золотых медалей победители каждой из категорий получили от организаторов турнира подарки — пневматические винтовки. Отметим, что все триумфаторы прошли отбор для участия в первенстве страны до 21 года, которое пройдёт в ноябре в Назрани.

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